FCSB a remizat cu Vitoria Guimaraes in play-off

FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0, cu formatia portugheza Vitoria Guimaraes, in prima mansa a play-off-ului Europa League. Sustinuta de aproximativ 5.000 de suporteri la Giurgiu, FCSB a inceput in forta, insa reusita lui Planici din minutul 3 a fost anulata corect pentru o pozitie de ofsaid. FCSB a continuat insa sa atace, iar in minutul 23 a fost din nou aproape de gol, dar sutul lui Coman din centrul careului a trimis mingea in bara laterala. Acelasi Coman a fost aproape de gol cu patru minute inainte de pauza, cand Pintilii l-a gasit excelent in careu, numai ca sutul sau a fost slab, direct in portar. In partea secunda ritmul a mai scazut, iar ocaziile la cele doua porti nu au mai aparut, astfel ca meciul s-a terminat la e ...