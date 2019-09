FCSB l-a prezentat oficial pe Ovidiu Petre, in funcția de analist video in staff-ul tehnic

Fostul internațional Ovidiu Petre se va alătura staff-ului tehnic al clubului FCSB. Echipa antrenată de Bogdan Argeş Vintilă va avea un nou membru. Anunțul a fost făcut pe contul oficial al formației patronată de Gigi Becali, anunță MEDIAFAX.

"Bine ai venit, Ovidiu Petre!

Fostul internațional Ovidiu Petre, care a fost cooptat în staff-ul tehnic al clubului, pe postul de analist video, a semnat miercuri, 25 septembrie, contractul cu FCSB.

Ovidiu, în vârstă de 37 de ani, a evoluat pentru echipa noastră, între 2006 și 2010, în 100 de partide, a înscris 8 goluri în toate competițiile și a bifat trei sezoane de UEFA Champions League.

Clubul nostru îi urează Bun Venit și să aibă parte de cât mai multe succese din noua postură", se arată în comunicatul emis de clubul FCSB.

"Mă bucur foarte mult că am revenit la echipa la care am cunoscut cele mai mari satisfacții și pentru care am evoluat și am și înscris în UEFA Champions League. Îmi doresc să ajut cât mai mult staff-ul tehnic și jucătorii și împreună să obținem multe succese", a declarat Ovidiu Petre.