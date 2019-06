FCSB ofera un milion de euro pentru internaționalul U21 Florin Ștefan - presa

Florin Ştefan (23 de ani), fundaşul stânga de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a impresionat la Campionatul European alături de România U21, şi este dorit cu insistenţă de Gigi Becali la FCSB potrivit mediafax.

Potrivit DigiSport, finanţatorul vicecampioanei României intenţionează să ofere un milion de euro pentru a-şi asigura flancul stâng al defensivei, acolo unde mai pot juca Junior Morais, Alexandru Stan şi Marko Momcilovic. Ultimul a fost măcinat de accidentări în ultimele sezoane, în timp ce Stan nu a impresionat. De asemenea, Morais a fost dorit de Marius Şumudică la Gazişehir Gaziantep, însă Becali ar fi solicitat o sumă prea mare în schimbul său, iar transferul nu s-a mai realizat.

Janos Bokor, managerul lui Sepsi, spune că Ştefan ar putea pleca la FCSB, însă aşteaptă o ofertă concretă din partea vicecampioanei.

”El mai are doi ani de contract cu noi. Nu are clauză de reziliere, dar noi suntem dispuşi la negocieri. Noi nu am primit încă nimic oficial. Am avut câteva telefoane primite pentru Ştefan şi ne-au întrebat dacă suntem dispuşi la discuţii, dar am zis să se termine acest campionat european. E momentul şi pentru el să facă pasul la o echipă mai mare. Există posibilitatea ca el să plece şi la FCSB, dacă dânşii sunt interesaţi. Până acum nu avem nicio ofertă concretă”, a spus Bokor, pentru sursa citată.

Florin Ştefan a evoluat în ultimul sezon la Sepsi, alături de care a strâns 29 de meciuri, patru goluri şi trei pase decisive. Deşi la echipa naţională de tineret a fost folosit ca fundaş stângă, Eugen Neagoe a preferat să-l utilizeze mai avansat, pe postul de mijlocaş stânga.

În cariera sa, Florin Ştefan a mai evoluat pentru FC Olt Slatina, Academica Clinceni şi Daco-Getica.