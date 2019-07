FCSB s-a calificat in turul doi al al Europa League

FCSB vs Milsami Orhei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB s-a calificat in turul 2 al preliminariilor Europa League! Dupa victoria din tur cu Milsami Orhei, 2-0, vicecampioana Romaniei s-a impus cu 2-1 in retur, pe terenul moldovenilor. FCSB a marcat ambele goluri in prima repriza. Tabela a fost deschisa de tanarul Cristian Dumitru (minutul 4), care a marcat din interiorul careului, dupa o pasa a lui Razvan Oaida. Acesta din urma a marit diferenta cu 3 minute inaintea finalului primei reprize, dupa o pasa a lui Dumitru. Milsami Orhei a iesi mai mult la joc in partea secunda si a marcat primul si singurul gol al ”dublei” imediat dupa pauza (minutul 47), prin Vadim Bolohan. In turul 2 al competitiei, FCSB va juca impotriva lui Alaskert. ...