FCSB se califica cu greu in turul III al Europa League dupa infrangerea cu Alashkert

FCSB Alashkert google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB s-a calificat in turul III preliminar al Europa League dupa un meci de cosmar in fata armenilor de la Alashkert. Invingatori in meciul tur cu 3-0, romanii au pierdut pe teren propriu, la Giurgiu, cu 3-2 in fata unei formatii net inferioare, obtinand calificarea cu mari emotii. Partida de la malul Dunarii a inceput intr-o nota pozitiva pentru gruparea din Berceni, Florin Tanase marcand pentru 1-0 inca din minutul 10, din penalti, si linistindu-i pe sefii echipei. Armenii au dat insa o replica neasteptata si le-au dat mari emotii vicecampionilor Romaniei. Brazilianul Marmentini a marcat in minutul 23 si tot el si-a adus echipa in avantaj cinci minute mai tarziu, dintr-un penalti provocat de Balas ...