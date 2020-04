FCSB va incepe antrenamentele in plina stare de urgența! Becali: 'Intra toata lumea in cantonament in Saptamana Mare ca sa nu mai faca pacate'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că echipa antrenată de Bogdan Vintilă va intra în cantonament începând de săptămâna viitoare.

"Nu face Vintilă planul, planul îl fac eu când începe. FCSB va începe de săptămâna care vine. Vom face la clinică la mine toate testele şi intră toată lumea în cantonament în Săptămâna Mare ca să nu mai facă nici păcate. Să stea, tată, în cantonament! Şi intră în cantonament toţi, cu bucătar, cu doctor cu masor, cu preparator, cu antrenor, cu toată luema, cu tot staff-ul. În Noaptea Învierii, cred eu - că eu cam cred bine - că Dumnezeu ne va ajuta şi tot poporul român va merge la biserică să-şi ia Lumină. Eu le dau liber să plece acasă în Noaptea Învierii. Stau două, trei zile, după care intră iar în cantonament. Tănase se antrezează deja la bază, el şi cu încă unul, cu Creţu mi se pare. Tănase se antrenază ca şi înainte", a declarat Becali, la ProX, conform news.ro.

Întrebat dacă îl transferă pe Andrei Chidriş de la FC Botoşani, pentru a-l înlocui pe Bogdan Planici, Becali a răspuns: "Acum îl mai cumpăr eu pe Chindriş? Doamne fereşte! Acum eu nu ştiu cum să fac să vând, să aduc jucători de la echipa a doua, de ăia de 2.000, o mie. Păi ce, sunt nebun? Când a fost criza am pus barem zece mii şi am ieşit frumos din criză. Acum, iar, să vedem ce o să fie. E clar că se vor juca (n.r. - meciurile din Liga I), că ai văzut UEFA ce zice. Dacă nu joci toate şi nu termini campionatul pe teren, s-ar putea să nu te bag deloc în cupele europene. Noi nu avem nicio scuză să nu le jucăm. Pentru că la noi ce? Moare o dată câte doi, trei pe zi. Sunt 150 de bolnavi care se duc în spital, au câte o gripă, puţină temperatură, se fac bine. E adevărat că autorităţile au făcut bine cu asta, cu urgenţa, dar ne-au lăsat mai relaxaţi, mai mult să-i sperie pe oameni. La noi lucrează lumea. De ce să nu termini campionatul la noi? E floare la ureche să le jucăm (n.r. - cele opt etape rămase din play-off) şi luăm şi banii de la televiziuni. Dar nu se ştie ce va fi şi pentru că nu se ştie ce va fi, cum să dau eu bani pe jucători? Ce, sunt puţin nebun? Nu, nu sunt puţin nebun, sunt puţin sănătos la cap, nu o iau razna. Planici ia ajutor de şomaj. Dar când începe treaba nu o să ia bani? Nu trebuie să joace fotbal? Să stea Planici acolo, să vină să-i termin contractul, care e treaba? Lumea e închisă şi mie îmi arde de Planici, cu mofturile lui? La revedere! Aduc un copil de la echipa a doua. Contractul lui Planici este până la anul. Dar zic şi eu ca ei, e până acum şi scap de el, de salariul lui: 15.000 plus zece mii taxele, 25.000, deci scap de 25.000, ce mai am nevoie de Planici? Acum, restrângere, ţac, ţac, ţac, ţac, gata, fac şi eu ca Hagi, aduc de la echipa a doua şi eu, gata s-a terminat cu nebuneala, că riscăm averea familiei pe fotbal. Din tot fondul de salariu, economisim două milioane de euro (n.r. - prin reducerea la jumătate a salariilor)".

Becali a afirmat că este dispus să-l cedeze pe Denis Man pentru suma de zece milioane de euro.

"Eu nu sunt omul care să vândă marfa mea fără să-i ştiu preţul. La ora asta eu nu scad preţul. Pentru că ridicându-se fair-play-ul financiar, e în avantajul nostru. De ce? Pentru că vin ăia cu miliardele şi cumpără jucătorii acum şi nu mai au nevoie să dovedească fair-play-ul financiar. Acum dă pe Messi un miliard. Unul căruia îi place de Messi şi îi place la copilul lui de Messi, prinţ, prinţişor, dă două miliarde pe Messi, că vrea copilul lui şi îi place de Messi. Şi dacă Messi face două miliarde, după aia cei care iau banii ăia cumpără şi ei. Am cerut pe Man 20 de milioane. Dacă mi-ar da pe Man zece milioane, l-aş da, sincer, zic. Cer 15, dar dacă mi-ar da zece l-aş da. Vă spun vouă secretele mele. Dacă aş negocia cu ei, cer 15. Dar cel mai bine e să aştepţi până în vară, când încep transferurile. Eu am dat pentru Man, în Anglia, la două echipe, am dat o hârtie zilele trecute, că se poate negocia pentru 15 milioane de euro. Şi la Coman am dat în America, pentru nouă milioane de euro, 60 la sută", a precizat el.

Comentând faptul că fostul jucător al FCSB Nicolae Stanciu l-a sfătuit pe fostul său coleg Alexandru Chipciu să meargă la CFR Cluj şi că şi el ar merge acolo, Becali a spus: "Nu m-a deranjat, dar şi eu spun: Aş vrea să se ducă Stanciu. Ca să clacheze CFR-ul cu ei. M-am bucurat când s-a dus Chipciu la ei. Ţin foarte mult la Chipciu şi m-am bucurat foarte mult că s-a dus, că mă ajută şi el pe mine. Să se ducă şi Stanciu, că ei sunt prietenii mei şi să m-ajute la CFR, acum. Să mai dea câte un chix."