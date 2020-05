FDA a oprit un program de testare susținut de Bill Gates in Seattle

Un program inovator de testare a SARS-CoV-2 în zona Seattle – promovat de miliardarul Bill Gates a fost oprit de guvernul federal, scrie New York Times. Programul a implicat trimiterea de truse de testare la domiciliu atât persoanelor sănătoase, cât și celor bolnave, în speranța de a efectua o monitorizare la scară largă a evoluției […] The post FDA a oprit un program de testare susținut de Bill Gates în Seattle appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.