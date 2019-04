​FedCup, semifinale - Simona Halep, inspirata de performanta Virginiei Ruzici din 1973

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a declarat pentru site-ul Fed Cup, ca se simte inspirata de performanta reusita de managerul sau Virginia Ruzici, care a jucat o semifinala de Fed Cup in 1973 pentru Romania, informeaza Agerpres. Inaintea semifinalei cu Franta, Halep, care a fost motivata in cariera sa si de titlul cucerit de Ruzici la Roland Garros, in 1978, performanta egalata de Simona anul trecut, a intrebat-o pe fosta mare jucatoare cum a fost in 1973, la prima semifinala jucata de echipa Romaniei. ''Virginia a jucat acel meci si am intrebat-o despre experienta traita. Era destul de relaxata in trecut, nu asa stresata ca noi acum, dar mi-a spus ca a fost un sen ...