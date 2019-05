Federația de fotbal din Qatar i-a prelungit contractul de selecționer lui Felix Sanchez pana in 2022

Antrenorul spaniol Felix Sanchez şi-a prelungit contractul de selecţioner al Qatarului până în 2022, când statul din Orientul Mijlociu va găzdui Cupa Mondială, informează lequipe.fr, relatează News.ro.

Sanchez a fost numit în acest post la 3 iulie 2017.

"Decizia de a-i prelungi contractul reprezintă o dorinţă de a menţine stabilitatea tehnică a echipei noastre naţionale", a explicat federaţia din Qatar, într-un comunicat.

În vârstă de 43 de ani, Sanchez, fost antrenor la academia Barcelonei, este în Qatar din 2013, pregătind echipele sub 19, sub 20 şi sub 23 de ani, înainte de a prelua prima reprezentativă.

El a reuşit deja o performanţă importantă cu echipa de seniori, câştigarea Cupei Asiei pe naţinuni, în 2019, un succes în premieră pentru această ţară.