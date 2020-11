Federația SANITAS va protesta in continuare la Guvern și pregatește declanșarea unui conflict de munca la nivel național

Federaţia Sanitas a anunţat că nu renunță la noi măsuri de protest, după două săptămâni în care a organizat pichete în fața Palatului Victoria, pentru a atrage atenția asupra ”întârzierii nepermise în acordarea drepturilor salariale cuvenite şi/sau acordarea neunitară a acestora”. Luni, sindicaliştii vor depune lista cu revendicările la toate prefecturile din ţară, iar marţi […] The post Federația SANITAS va protesta în continuare la Guvern și pregătește declanșarea unui conflict de muncă la nivel național appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.