Federațiile de Parinți publica intrebari și raspunsuri pentru redeschiderea școlilor. Ministerul Educației deschide linii TelVerde

Ministerul Educaţiei şi Cercetării deschide două linii Telverde, la care elevii, studenții și părinții pot afla informații despre începerea anului şcolar/universitar 2020-2021, iar directorii și reprezentanții instituțiilor de învățământ vor primi consultanţă în materie de accesare de fonduri. Linia Telverde 0800.672.031 va fi pusă la dispoziţia elevilor, studenţilor şi părinţilor, în vederea obţinerii de informaţii […] The post Federațiile de Părinți publică întrebări și răspunsuri pentru redeschiderea școlilor. Ministerul Educației deschide linii TelVerde appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.