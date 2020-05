Federatia americana vrea sa mentina US Open la New York

Federaţia americană de tenis (USTA) a indicat că are ca "obiectiv" menţinerea Openului Statelor Unite la New York, în perioada 31 august - 13 septembrie, elaborând însă scenarii alternative, din cauza pandemiei de coronavirus, informează AFP potrivit Agerpres.

"Obiectivul USTA este să organizeze US Open 2020 la New York, la datele prevăzute", a declarat purtătorul de cuvânt al federaţiei, Chris Widmaier, asigurând că pregătirile sunt "în curs".Sportul mondial a intrat într-o pauză forţată în urmă cu două luni, din cauza Covid-19, iar circuitele ATP şi WTA şi-au suspendat sezonul, cel puţin până în iulie.Între timp, New York-ul a devenit epicentrul pandemiei în Statele Unite, iar posibilitatea organizării US Open în această metropolă a devenit tot mai incertă, turneul de Mare Şlem devenit subiectul a numeroase speculaţii, presa vehiculând informaţii conform cărora USTA ia în calcul mutarea competiţiei la Indian Wells (California) sau Orlando (Florida)."Înţelegem că sunt multe speculaţii" referitoare la desfăşurarea evenimentului, a mai spus Widmaier. ''Însă dorim să clarificăm acest lucru: chiar dacă noi explorăm toate posibilităţile pentru organizarea US Open, probabilitatea de a schimba locul sau data nu este prea mare în acest stadiu", a mai spus oficialul american.Însă, acest lucru nu împiedică federaţia ca, "ţinând cont de incertitudine şi de evoluţia constantă a pandemiei, să se pregătească activ pentru numeroase eventualităţi, inclusiv aceea de a juca cu porţile închise".O decizie finală în privinţa derulării US Open va fi luată în a doua jumătate a lunii iunie, a asigurat purtătorul de cuvânt, adăugând că "prioritatea va fi acordată siguranţei tuturor persoanelor implicate".În ediţia sa de miercuri, cotidianul New York Times a anunţat că USTA nu a purtat deocamdată discuţii serioase cu miliardarul Larry Ellison, proprietarul arenei Indian Wells Tennis Garden.Ziarul a adăugat că alte locuri avute în vedere, centrul de formare al USTA şi Orlando, ridică probleme, pentru că nu au infrastructura necesară pentru găzduirea publicului şi că va fi necesară conectarea tribunelor pentru o difuzare a meciurilor în direct.În Franţa, turneul de la Roland Garros a fost mutat din mai în septembrie, în timp ce la Londra ediţia 2020 a turneului de la Wimbledon a fost anulată.