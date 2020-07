Federatia Nationala a Sindicatelor Șoferilor din Romania: Scrisoare deschisa catre comandantul Directiei Rutiere din Constanta. Are legatura cu flota UBER in municipiu

Federația Națională a Sindicatelor Șoferilor din România, prin președintele Lică Neagu a transmis o scrisoare deschisă către Inspectoratul de Poliție Județean Constanța

Scrisoarea este trimisă în atenția comandantului Constantin Stoian de la Direcția Rutieră

Federația Națională a Sindicatelor Șoferilor din România, prin președintele Lică Neagu a transmis o scrisoare deschisă către Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Direcția Poliției Rutiere, în atenția comandantului Constantin Stoian. Lică Neagu prezintă situația mașinilor UBER din municipiul Constanța.„La ARR Constanța, în urmă cu trei zile erau autorizate (având copii conforme) să practice această activitate prin intermediul platformei digitale UBER, doar 12 autoturisme”, precizează reprezentantul federației, ținând cont că în municipiu ar fi peste 100 de mașini.Iată scrisoarea trimisă:„Federația Națională a Sindicatelor Șoferilor din România, reprezentată legal prin președinte Marin-Lică NEAGU, va transmite salutul sau, va felicita pentru numirea în nouă funcție și va urează succes în activitatea pe care cu onoare o veți conduce în numele legii și slujba cetățenilor județului Constanța.În ultima perioada au apărut în municipiul Constanța aroximativ 100-150 de autoturisme care își desfășoară activitatea sub sigla UBER, conf OG 49/2019 ,,privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto” care ar fi trebuit să fie autorizate conf art 12 de agenția teritorială a Autorității Rutiere Române-ARR din județul sau municipiul București unde își are sediul sau domiciliul după caz.La ARR Constanța, în urmă cu trei zile erau autorizate (având copii conforme) să practice această activitate prin intermediul platformei digitale UBER, doar 12 autoturisme. Cu toate acestea cele aproximativ 100-150 de autoturisme practică activitatea în mod ilegal, fiind înmatriculate în alte județe Iași, Timiș, București, etc, au volan pe dreapta, acceptă mai mult de doi clienți în autoturism, nu poartă masca, nu au afișat pe parbriz, și lunetă, ecusonul.Activitatea de taximetrie pe care o desfășoară membrii noștri este legală, se plătesc taxe și impozite la bugetul local și național, se supune controlului tuturor organismelor abilitate, dar este obstrucționată și diminuată datorită celor mai sus menționați. Nu dorim altceva decât respectarea legii.Pentru a evita apariția unor conflicte sociale între cele două categorii de transportatori și având în vedere că sunteți nominalizați că organism de control la art 29, litera d, va solicităm să efectuați controale în trafic asupra acestor categorii de transportatori (neautorizați de ARR Constanța) și să aplicați contravenții conform legii și ilegalitatilor constatate.Ne exprimăm disponibilitatea să punem la dispoziția dumneavoastră un grup de colegi care să va ajute în derularea acțiunii respective și să fie martori la constatarea neregulilor descoperite.În speranța unei colaborări benefice instituțiilor noastre, va asigurăm de tot respectul nostru datorat funcției pe care o dețineți.Cu deosebită considerație.Președinte,Ec.Jr. Marin-Lică Neagu”, au transmis reprezentanții Federației Naționale a Sindicatelor Șoferilor din România.