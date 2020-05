Federatia Romana de Fotbal a depus ultima scrisoare de garantie pentru gazduirea meciurilor de la Campionatul European

Pentru România este un eveniment cu potențial enorm, care ne poate aduce extrem de multe beneficii economice, de imagine, dar și statutul de bun organizator, ceea ce ne-ar da posibilitatea găzduirii pe viitor și a altor competiții de anvergură. Personal mă bucur că vom reuși în acest an să finalizăm atât cele trei stadioane aflate acum în construcție, cât și lucrările de infrastructură, astfel că vom avea pentru competiția din 2021 condiții europene pentru desfășurarea turneului. Guvernul României, pe lângă sprijinul acordat pentru organizarea EURO 2020, pe care l-a și declarat de importanță națională, și-a afirmat dorința de a găzdui meciuri în plus.