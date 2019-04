Federatia Romana de Tenis vine cu un anunt important: BRD Bucharest Open ramane in Romania!

Federatia Romana de Tenis a semnat un nou contract cu Jeno Marky, proprietarul licentei WTA pentru turneul organizat in ultimii cinci ani la Arenele BNR, si, astfel, pentru cel putin un an, Romania va continua sa organizeze "BRD Bucharest Open", turneu WTA International trecut in calendarul international in perioada 13-21 iulie 2019.