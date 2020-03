Federatia "Solidaritatea Sanitara" avertizeaza ca Guvernul nu controleaza situatia salariatilor din sanatate

Medicii trebuie consultati in privinta masurilor care sunt luate in spitale si informati adecvat in privinta masurilor de protectie, in conditiile in care nimeni nu era pregatit pentru o situatie atat de grava si, pe de alta parte, sistemul medical romanesc ramane unul feudalizat, asa cum s-a vazut in cazul de la Suceava. Este apelul lansat, sambata, de Federatia "Solidaritatea Sanitara" (FTS).