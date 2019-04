Felicitari! Elevii ieseni, laureati la Olimpiada Nationala de Matematica si la cea de Limba si Literatura Romana

Olimpiada de Matematica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa o saptamana de elevatie intelectuala si de tensiune emotionala, specifice unei competitii de nivel national, astazi s-a incheiat, in spatiul generos al Colegiului National Iasi, Olimpiada nationala de limba si literatura romana pentru elevii de gimnaziu. ​Palmaresul acesteia s-a concretizat intr-un numar de 135 de premii si distinctii, acoperind performantele cumulate la proba scrisa si proba orala, dintre care: 18 premii si 57 de mentiuni acordate de M.E.N., si complementar, 60 de premii speciale oferite de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Primaria Municipiului Iasi (diplome, carti si premii in bani), in semn de recunoastere si de apreciere a performantelor elevilor care s-au regasi ...