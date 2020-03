Felicitari Tibi Useriu! Donație pentru Spitalul din Suceava: 1.000 de combinezoane si 1.500 de manusi de protecție

Tibi Useriu

Asociatia Tasuleasa Social, prin grija lui Tiberiu Useriu, doneaza echipamente de protectie pentru personalul medical de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a anuntat, miercuri, prefectul Alexandru Moldovan.



Potrivit prefectului, in urma unei discutii purtate cu presedintele Asociatiei Tasuleasa, Alin Useriu, cu care a avut mai multe colaborari anterioare, s-a decis donarea echipamentelor de protectie ce constau in combinezoane si manusi de protectie.



Moldovan a precizat ca, prin grija lui Tiberiu Useriu, vor fi aduse la Suceava 1.000 de combinezoane laminate special si 1.500 de perechi de manusi, pentru "cei care lupta in linia intai", respectiv personalul de pe ambulante, paramedicii SMURD, precum si pentru personalul medical de la SJU Suceava.

