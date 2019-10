Felix Banila ii raspunde presedintelui Iohannis: As fi las si iresponsabil daca as demisiona

Şeful DIICOT, Felix Bănilă, nu demisionează încă din funcţie în ciuda ultimatumului dat de preşedintele Klaus Iohannis. Felix Bănilă spune că ar fi laş şi iresponsabil dacă ar demisiona. Mai mult, acesta spune că îşi va întreba colegii şi abia ulterior va decide dacă pleacă sau ramane in functie. Ministrul Justiţiei ar putea declanşa procedura The post Felix Bănilă îi răspunde preşedintelui Iohannis: Aş fi laş şi iresponsabil dacă aş demisiona appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.