Felix Rache, avertisment DUR pentru Orban și Iohannis: 'Daca ești fluierat la Iași, pierzi și Moldova și Bucureștiul. Și Milano și Torino'

Liderul Pro România Buzău Felix Rache comentează incidentul de vineri de la Iași când Ludovic Orban și Klaus Iohannis au fost huiduiți. El îi avertizează pe aceștia să aibă grijă cu moldovenii. „Dacă ești fluierat la Iași, pierzi și Moldova și Bucureștiul. Și Milano și Torino”, le transmite liderul Pro România.

„Ludovic Orban si Klaus Iohannis au vorbit la Iasi de ce ii intereseaza: de anticipate, nu de autostrada. Sa aiba grija cu moldovenii, ca suntem multi si la Bucuresti...

Daca esti fluierat la Iasi, pierzi si Moldova si Bucuretiul. Si Milano si Torino. Iasiul e al doilea oras ca numar de moldoveni, dupa Milano.

Istoria ne tine minte pentru faptul ca noi am facut si Mica Unire si mica autostrada, de un metru. Anul trecut, la Iasi, Dragnea si Dancila au tocmit fanfara sa cante ca sa nu se auda fluieraturile. Ca sa nu se mai auda cand sunt huiduiti, Orban si Iohannis ar fi bine sa lase populismele, nu ii intrece nimeni pe pesedisti.

Altfel, domnul Iohannis o sa plece dupa el si cu muzicantii din Bremen... La Orban e mai usor - acopera zgomotul cu mandolina.

Fluieraturile o sa grabeasca alegerile anticipate, numai ca anticipatele nu aduc spitale si autostrazi. Se grabesc la anticipate pana nu ii ajunge poporul din urma.

Dar Orban mai are un as in maneca. Sa-l puna la Transporturi pe sponsorul PNL de la Dezvoltare. E competent, i-a iesit casa mai mare din greseala. Daca face o autostrada si ii iese mai mare, tot din greseala, nu ne supărăm”, scrie Felix Rache pe Facebook.