Felix Rache și soția sa, marturii dupa vindecarea de COVID-19 - 'Copilul a facut temperatura 40 de grade'

Vicepreședintele Pro România Felix Rache și soția sa, Janina Nectara, au povestit cum s-au infectat cu Covid-19 și cum au fost cele 14 zile în care au fost internați la Institutul „Matei Balș” din Capitală.

„Nici noi nu știm cum ne-am infectat. Cert e că, dintr-o dată, am simțit o oboseală foarte preganantă, ca niciodată, care a durat cam două zile, dar nu mi s-a părut suspect pentru că învățam foarte mult și pierdeam nopțile. M-am gândit că e firesc. La un moment dat, am început să fac și febră, ușoară, ce-i drept. Am discutat cu Felix, care la rândul lui, s-a sfătuit cu doctorul Rafila și am mers să fac un test, care a ieșit pozitiv. Cumva pentru mine e un paradox pentru că în ultima lună am stat mai mult în casă. Nu am fost nici la mare, nici la petreceri, nici la restaurante. Nu știu cum m-am infectat”, a mărturisit Janina Nectara, la Antena 3.

CITEȘTE ȘI: Persoanele care au ACEASTĂ grupă de sânge sunt mai predispuse la cancer și boli de inimă

După ce s-a testat, toată familia fostului jurnalist Felix Rache a descoperit că era infectată. „A fost un lucru bun pentru că nu știm ce-am fi făcut cu copilul dacă nu ar fi fost pozitiv, cu cine l-am fi putut lăsa. Cunosc familii care au mers cu mic, cu mare în spital, chiar dacă copiii nu erai infectați pentru că nu aveau cu cine să-i lase”, a mai spus Janina.

Familia jurnalistului s-a internat imediat la Institutul Matei Balș, deși nu au avut simptome persistente la inceput. Ei spun că nu au înțeles de ce au primit tratament, însă la scurt timp au înțeles după ce starea lor s-a agravat.

„Ne simțeam cât de cât ok, nu aveam simptome, dar în câteva zile am simțit că nu pot respira, copilul a făcut temperatură 40 de grade, două zile la rând și la examenul radiologic, deși eu dezoltasem o ușoară tuse și Felix nu avea nimic, eu aveam plămânii curați, neafectați, iar Felix avea un început de pneumonie”, a mai spus Janina.