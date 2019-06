Felix Rache intra la rupere: 'Dezastrul PSD nu i se datoreaza numai lui Dragnea, i se datoreaza și lui Dancila'

Fostul jurnalist Felix Rache, fost consilier al premierului Mihai Tudose, intră la rupere după scorul obținut de PSD la europarlamentare. Potrivit acestuia, dezastrul partidului nu i datorează numai lui Liviu Dragnea, i se datorează și premierului Viorica Dăncilă.

„Dezastrul PSD nu i se datorează numai lui Dragnea, i se datorează și lui Dancila.

Hoția și prostia au prăbușit PSD-ul!

Chiar si actualul scor al PSD-ului este mincinos. Baronii știu asta. Au amenințat ca nu le mai dau ajutoare sociale celor care nu pun ștampila pe PSD, au anulat voturi, au trimis primarii sa le spună celor in vârsta ca nu vor mai primi pensii. Fără amenințări, ar fi avut sub 20%.

Oricum, nimic din ce se întâmpla acum in PSD nu înseamnă reforma. "Scoala-te tu, ca sa ma așez eu" nu e reforma. Si ca sa demonstreze pana la capat ca prostia nu are limite, au semnat un nou contract pentru sondaje de opinie tot cu cel care le spunea ca fac 40%.

Dacă Dragnea voia sa fie mințit frumos, lui Dancila puteau sa ii spuna adevarul, oricum nu înțelege nimic.

Astăzi și mâine e Școala de Vara a PSD. Din respect pentru Gabi Petrea, președintele TSD, cel care in ultimii doi ani i s-a împotrivit fățiș lui Dragnea, asa-zisii lideri ai partidului, care astăzi s-au cocoțat pe scaune inalte, ar fi trebuit sa fie acolo. Nu sunt! Tocmai de aceea, tinerii voteaza USR. Iar cei din PSD voteaza PRO România.

Dacă pana vara viitoare "reformatorii" din PSD nu îl schimba pe Gabi Petrea, așa cum amenința public Codrin Ștefănescu, sa ne invite pe noi, ca noi venim. Pentru noi tinerii sunt importanți, nu funcțiile!

Pentru PSD: cine nu are tineri, sa-și cumpere. Dar cu idei de reforma!”, scrie Felix Rache, pe Facebook.