Felix Rache, presedinte Pro Romania Buzau, prezice iesirea Viorica Dancila din cursa prezidentiala: 'In cel putin o saptamana e istorie'

Felix Rache, preşedintele Pro România Buzău, susţine că, după căderea Guvernului, Viorica Dăncilă va ieşi din cursa prezidenţială. În turul II se vor afla, potrivit lui Rache, Klaus Iohannis şi Mircea Diaconu. Fostul consilier al premierului Tudose afirmă că PSD se va "duce la vale", pentru că nu se mai comportă ca un partid şi nu a înţeles nevoia de schimbare.

"Nu ați putut voi cumpara, cât am putut noi convinge! De astăzi, Viorica Dancila iese din cursa pentru Cotroceni, iese din politica, Mircea Diaconu și Klaus Iohannis vor disputa finala. Pentru PSD urmează greul, fără reforma, partidul se duce la vale. Fără intelectuali, dar cu șefi care aveau origine sanatoasa (originea sănătoasă era din Teleorman), PSD nu se mai comporta ca un partid, nu a inteles nevoia de schimbare. E condamnat la disparitie daca nu se schimba- dependenti de banii de la buget, de primari , de mita electorală. PSD se bazează pe baroni ca Arsene și Oprisan, nu a inteles de ce toți liderii de la TSD sunt astăzi in Pro România- viitorul e aici, trecutul la PSD. Gabi Petrea, actualul liderul TSD a votat motiunea de cenzura, a obosit sa lupte cu fantomele trecutului. Din păcate, la PSD daca nu te evacueaza cu duba, te evacueaza cu motiunea de cenzura. Așa s-a întâmplat cu ultimii doi președinți: Dragnea și Dancila. La PSD urmează răfuiala, in cel puțin o săptămâna Viorica Dancila e istorie. La Constanța, Felix Stroe tocmai ce i-a aruncat tabloul la gunoi. Urmează un CEX sălbatic. O sa ii spună colegii de partid ca la moțiune e invers decât la BAC, nu te bucuri ca a trecut. Viorica, Viorica, de acuma ești nimica! Refrenul celui mai nou unui cântec pesedist", scrie Felix Rache pe Facebook.

remierul Viorica Dăncilă va avea o ședință cu echipele de campanie ale PSD din teritoriu, vineri, la ora 15.00, în Parlament. Potrivit surselor politice, ședința cu stafurile de campanie ar urma să aibă loc înaintea CEx-ului anunțat de Viorica Dăncilă. Dăncilă a declarat că nu intenţionează să se retragă din cursa pentru Cotroceni.