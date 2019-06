Felix Rache (Pro Romania) dezvaluie noua relatie a PSD cu presa: 'Prost nu e cine ia... Iar Viorica Dancila da in continuare'

Felix Rache, fost consilier al premierului Mihai Tudose, afirmă că, "de fiecare dată când PSD se adună sub conducerea Vioricăi Dăncilă, e prilej de cascadorii ale râsului". Rache dezvăluie că Dăncilă continuă relaţiile lui Dragnea cu unii jurnalişti şi analişti, mai puţin cu Doru Buşcu.

"La cel mai recent CEX, botezat de Dancila in “SEX”, toată lumea a inteles ce trebuie sa facă.

Rovana Plumb ca trebuie sa se lepede de Dragnea, Olguța a-nteles si ea si le-a si spus pesedistilor sa nu mai fie radicali, iar vicepremierul Suciu a concluzionat ca e nevoie de mai mult CEX/SEX.

Intr-un final, Radu Moldovan s-a decis sa spună adevarul, dat fiind ca, pana acum, spunea doar ce trebuia sa spună.

Pentru ca are deja prea mult umor, Viorica Dancila ii taie contractul de zeci de mii de euro pe luna lui Doru Buscu de la Cațavencii, dar le lasă contractele celorlalți: ziaristului și sociologului național.

Ziariștii trebuie sa fie pentru desecretizarea protocoalelor cu Ștatul paralel al celor care lucrează pentru Dragnea. PSD la sub 19 la suta, cât mai are astăzi, a ajuns aici și din cauza celor care sunt pe Ștatul Paralel al partidului. Au luat banii ca sa deformeze realitatea, sa apara la televizor și sa îl minta pe Dragnea ca PSD castiga europarlamentarele. Dar prost nu e cine ia... Iar Viorica Dancila da in continuare", scrie Felix Rache pe Facebook.