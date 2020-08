Felix Rache (Pro Romania) se retrage din cursa electorala, dupa ce a avut COVID-19: 'Recuperarea nu este atat de ușoara, iar mai multe detalii nu pot da'

Felix Rache, vicepreședinte Pro România, anunță că se retrage din cursa pentru Primăria Râmnicu Sărat, din cauză încă se recuperează după ce a suferit de COVID-19. Rache afirmă că nu poate da mai multe detalii despre situația sa medicală, însă anunță că îl va susține pe actualul primar al Râmnicului, social-democratul Sorin Cîrjan.

„Detaliile medicale sunt atat de personale, de intime, încât întotdeauna le-am tinut doar pentru mine.

Am ales, totusi (impreuna cu familia mea), sa fac o singura exceptie si sa dezvălui mici fragmente din intimitatea la care ținem atat de mult.

Acum o luna si jumatate, ne-am infectat cu COVID.

Am stat in spital 15 zile, apoi ne-am autoizolat tot atatea zile in casa din respect pentru cei dragi, pentru a fi siguri ca nu exista nici cel mai mic pericol pentru ei.

Din pacate, nu am fost cazuri usoare. Eu am intrat in spital cu pneumonie, sotia a avut probleme de respiratie, copilul nostru a facut febra (peste 40 de grade)...

In toate acele zile de suferinta mi-am promis ca nu voi face nimic care sa imi puna familia in pericol. Sunt sigur ca toti gandim la fel.

Data fiind situatia, regretabil, nu mai pot candida la Primăria Ramnicu Sarat.

Dacă alegerile s-ar fi organizat în altă perioada, m-as fi înscris în cursa. Recuperarea nu este atat de ușoară, iar mai multe detalii nu pot da.

Din rațiuni care țin de afectiunea prin care am trecut, nu pot intra in campanie. Nu pot strânge mâna celor care au încredere in mine cu mănuși din plastic...

Când pandemia ne-a închis in case, am făcut un apel către contra-candidatii mei, Sorin Carjan și Viorel Holban, sa lăsam disputele politice și sa ne ajutam semenii. Numai Sorin a respectat înțelegerea noastra.

De aceea, am hotărât sa îl susțin pe Sorin Carjan pentru un nou mandat la Primăria Ramnicu Sarat.

Eu pot sa ii pun la dispozitie toata experienta mea si tot ajutorul de care are nevoie.

Sunt ramnicean de când ma știu, nu mi-am schimbat niciodată adresa din buletin. Pentru mine, Ramnicu Sarat e acasă. Si-mi doresc ca orasul care e mi-e casa sa fie cat mai sus!

Sus Ramnicul!

Zilele următoare voi detalia mai bine de ce am ales sa îl susțin pe Sorin Carjan.

Prin aceasta postare, am dorit doar sa vorbesc despre drama familiei mele.

Va multumesc tuturor celor care mi-ați trimis mesaje!

Fiind alături de noi, gândurile voastre bune ne-au ajutat in lupta noastra!”, scrie Felix Rache pe Facebook.