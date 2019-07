Felix Stroe: Demisia lui Moga, un gest de onoare al unui om de onoare!

a anunţat, marţi, că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne.„În urma discuţiei pe care am avut-o în această dimineaţă cu primul ministru al României,am decis să mă retrag din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat în urma unei activităţii deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi”, a declarat Nicolae Moga la Palatul Victoria.El a precizat că retragerea din această demnitate trebuie să fie văzută că un nou început pentru Ministerul de Interne.„În cele şase zile în care am condus MAI am dispus toate controalele posibile pentru identificarea vinovaţilor în cazul tragediei de la Caracal. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister, că vor reuşi să ducă la bun sfârşit munca pe care am început-o împreună şi le mulţumesc pentru colaborare” a mai spus Moga.Preşedintele PSD Constanţa,spune că „demisia lui Moga, este un gest de onoare al unui om de onoare”, cu toate că din punctul său de vedere, ministrul constănţean nu a avut nicio vină în legătură cu tragedia petrecută la Caracal.Stroe a mai afirmat că regretă că senatorul Moga a demisionat, deoarece avea expertiza necesară să reformeze Ministerul Afacerilor Interne iar pe această cale a anunţat că Nicolae Moga se va bucura în continuare de sprijinul şi respectul organizaţiei, din rândurile căreia provine.Stroe Felix a adăugat că din informaţiile pe care le are, portofoliul Internelor va fi preluat interimar de premierul Viorica Dăncilă.