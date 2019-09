Felix Stroe - In nucul care nu are nuci nu dai cu reteveiul!“ Ce le-au transmis liderii PSD seniorilor din partid (galerie foto)

„Sunt oameni care au învăţat să conjuge doar verbul a tăia!“

Pensionarii primesc ceea ce merită, niciun leu în plus sau în minus!

„Cu un preşedinte şi un guvern social-democrat, viaţa românilor va fi mai bună“

Fermierii vor primi subvenţiile în luna octombrie

Există bani la buget pentru susţinerea pensiilor

Conducerea centrală şi cea locală a PSD s-au întâlnit ieri la Mamaia cu seniorii din partid. Viorica Dăncilă, preşedinte PSD, Mihai Fifor, secretar general, Eugen Orlando Teodorovici, preşedinte executiv, Felix Stroe, preşedintele PSD Constanţa, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Constantin Budăi, Petre Daea, ministrul Agriculturii, Ion Popa, preşedinte OPSD, şi Gheorghe Donţu, preşedintele Organizaţiei de Seniori PSD Constanţa, au transmis o serie de mesaje seniorilor partidului.Premierul Viorica Dăncilă i-a asigurat duminică pe pensionarii din PSD că guvernul pe care îl conduce îi va sprijini întotdeauna, că le va fi un partener, că există bani pentru pensii şi a adăugat că nu se sperie de proteste sau jigniri ce aparţin unora „care nu vor binele României“.„Aş spune că astăzi e ziua demnităţii pe care dumneavoastră o meritaţi. Cei care nu-şi tratează cu respect părinţii şi bunicii nu au respect pentru nimic. Astăzi creşte pensia minimă. Vreau să continuăm aceste lucruri şi le vom continua. Şi, pentru că m-a întrebat cineva dacă sunt bani, cu siguranţă da. Niciodată nu vom face un pas fără să ne asigurăm că există bani pentru pensii, pentru salarii. De aceea fac un apel către cei care vin în spaţiul public şi spun că nu sunt bani pentru pensii şi salarii. Nu pot să-i înţeleg. Sunt pensionari care în ţara aceasta trăiesc de la pensie la pensie. Sunt oameni care au învăţat să conjuge doar verbul a tăia”, a declarat preşedintele PSD, la Pavilionul Expoziţional Mamaia.Totodată, premierul a adăugat că mulţi din această ţară ar trebui să ia din experienţa pensionarilor, pentru că „ghioceii” de la tâmplele lor sunt dublaţi de multă experienţă şi de înţelepciune. Liderul PSD, care a fost întâmpinat de un grup de câţiva protestatari la intrarea în sala în care se ţine evenimentul, i-a criticat în context pe cei care au vrut şi mai vor să facă „război” între tineri şi seniori, între bugetari şi cei care lucrează la privat.„Noi am susţinut întotdeauna dialogul, respectul. Sunt unii care doar ştiu să jignească, nu vin cu o propunere, cu nimic constructiv. De la Constanţa nu au ieşit să protesteze, dar au venit de la Bucureşti, pentru că ei cred că mai pot influenţa cetăţeni. Nu o mai pot face, oamenii văd care este drumul către care vor să-i îndrepte aceste persoane. Ei vor veni cu minciuni, cu jigniri, noi vom spune adevărul şi cu proiecte pentru oameni. Importante nu sunt aceste manifestări care nu le fac cinste. Important este câte proiecte facem pentru oameni, cât de apropiaţi suntem de oameni. Nu o să ne sperie astfel de lucruri, pentru că suntem alături de oameni şi iubim oamenii. Întotdeauna în Guvernul României veţi avea un partener, sfaturile dumneavoastră vor fi bine-venite. Aveţi tot respectul nostru, toată admiraţia noastră pentru ceea ce aţi făcut. Ştim că sunteţi oameni care iubiţi această ţară, iubiţi acest judeţ. Şi noi iubim ţara şi tot ceea ce vom face facem pentru ţară, pentru a avea o imagine bună atât în interiorul ţării cât şi în exterior. Nu tot ceea ce se întâmplă afară ne reprezintă pe noi. Trebuie să nu mai avem ură, să nu mai avem dezbinare, să fim mult mai uniţi şi să acţionăm pentru România şi pentru români”, a mai spus premierul Viorica Dăncilă.Secretarul general al PSD,, a declarat la Mamaia că majorarea punctului de pensie este un act de dreptate, el subliniind că pensionarii primesc ceea ce merită, niciun leu în plus sau în minus. „Majorarea punctului de pensie este un act de dreptate. Acest guvern a reparat nişte nedreptăţi, pentru că trebuie să ne uităm în urmă şi să ne gândim de unde am plecat şi de unde am luat ţara asta când am promis să guvernăm şi ce am promis la oameni şi ce au crezut oamenii despre noi. Ne-am săturat în fiecare an să auzim acelaşi lucru: nu o să faceţi, minţiţi lumea, nu sunt bani, nu se poate. Iată că se poate, iată că prin muncă serioasă şi prin responsabilitate se poate. Noi reparăm acum. Vă dăm ceea ce dumneavoastră meritaţi, niciun leu în plus sau în minus. Este munca dumneavoastră. Noi nu facem altceva decât să venim şi să o răsplătim, cu speranţa că unii dintre cei care afară urlă şi înjură vor găsi resurse şi înţelepciune să ne dea şi nouă pensia”, a afirmat Fifor.De asemenea, el a subliniat că PSD nu pleacă de la guvernare. „Nu plecăm niciunde, pentru că nu avem de ce. Nu doar că nu plecăm niciunde, dar mergem înainte cu fruntea sus, că nu ne e ruşine de niciuna dintre măsurile pe care le-am luat pentru români şi nu ne e ruşine de niciuna dintre măsurile pe care le vom lua de acum înainte. Vedeţi garantul că lucrurile acestea se întâmplă, prim-ministrul de 7 - 8 luni este garantul că lucrurile acestea se întâmplă şi stă în picioare împotriva tuturor loviturilor şi stă în continuare pe drumul pe care l-am ales, sacrificând poate familia, poate liniştea casei, poate sănătate”, a mai spus secretarul general al PSD.Şi preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, le-a transmis un mesaj pensionarilor din partid. „Nu plecăm de la guvernare. Opoziţia a mai iniţiat şi cu alte ocazii moţiuni de cenzură şi s-au făcut de râs. Am convingerea că acelaşi lucru se va întâmpla şi de această dată. Discutam în această dimineaţă, la un ceai, cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, că avem cel mai bun candidat la alegerile prezidenţiale şi dacă ne vom mobiliza, vom câştiga“. „În nucul care nu are nuci nu dai cu reteveiul“, a mai spus Stroe, făcând trimitere la calităţile candidatului PSD, Viorica Dăncilă.Stroe le-a transmis celor din opoziţie că de ceea ce le e frică nu vor scăpa. „Nici măcar nu mai e vorba despre prezidenţiale aici, ci despre viaţa noastră, pe care acest Guvern a schimbat-o. Sigur, nu a putut rezolva toate problemele, dar ce poate face opoziţia? Cioloş, premierul zero sau Câţu?! Cine e Câţu (n.r. PNL)? 75% din programul nostru de guvernare a fost îndeplinit. Ne vom lupta pentru viaţa noastră, să creştem nivelul de trai al românilor. Cu un preşedinte şi un guvern social-democrat, viaţa românilor va fi mai bună”, a precizat preşedintele PSD Constanţa, Stroe Felix.Cei un milion de fermieri vor primi subvenţiile la timp în luna octombrie, a afirmat duminică, la Mamaia, ministrul Agriculturii, Petre Daea.„Rămânem aceiaşi, rămânem în dispozitivul de muncă, pentru a da răspuns la problemele pe care le ridică ţara. Iar de la (...) 16 octombrie, pentru cei un milion de fermieri, Guvernul României are posibilitatea să dea subvenţiile la timp aşa fel încât să dăm ţării ceea ce este necesar. Nu există loc, nu există localitate, nu există persoană care să stea departe de agricultură, este imposibil, este existenţa noastră. Dar rezultatele pe care le obţinem se regăsesc în munca acestor oameni, o parte dintre ei sunt aici”, a declarat Daea.Ministrul Agriculturii şi-a începutul discursul prin adresarea unui „salut de respect tuturor făuritorilor de hrană ai ţării - fermierii români - şi a calificat ziua de 1 septembrie ca fiind un moment istoric pentru pensionari şi Guvern.Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale,le-a vorbit celor prezenţi despre majorarea punctului de pensie. „Procentual, creşterea pe care o vor încasa aproximativ cinci milioane de pensionari pe talon va fi de 15%. De astăzi, valoarea punctului de pensie a crescut de la 1100, la 1265 de lei”, a spus ministrul.Budăi a mai anunţat că toate pensiile au fost recalculate, cupoanele au fost tipărite şi distribuite către Poşta Română şi primele plăţi vor fi făcute începând de luni, 2 septembrie. De asemenea, ministrul a dat asigurări că există bani la buget pentru susţinerea acestor creşteri.