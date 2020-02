Felix Stroe : Vom avea aliante si candidati unici la primariile oraselor si municipiilor!

Președintele PSD Constanța,a declarat, după conferința PSD Mangalia, că social-democrații vor avea alianțe pentru alegerile locale din acest an și candidați unici la primării în toate orașele și municipiile din județul Constanța.În toate organizațiile din județ au fost desemnați candidații la primării, mai puțin la Medgidia, unde o decizie urmează să fie luată săptămâna viitoare. Prima șansă o are actualul viceprimar,, care însă trebuie să clarifice dacă poate să candideze, având în vedere litigiul cu ANI.În ceea ce privește situația de la Năvodari, Felix Stroe a explicat că s-a încercat o reconciliere în cadrul organizației, însă acest lucru nu a putut avea loc, așa că organizația a fost dizolvată și numit un birou local condus de actualul primar,Cât privește congresul PSD de la sfârșitul acestei luni sau din martie (data exactă nu a fost încă stabilită), Stroe spune că organizația județeană Constanța îl va susține pe actualul președinte interimar,și echipa sa.Legat de anunțul candidaturii lui, șeful OPC, Felix Stroe a admis că a discutat cu acesta și l-a informat că Decebal Făgădău este candidatul PSD la Primăria Constanța. Astfel, spune Stroe, dacă Constantinescu va dori să candideze se va autoexclude din PSD, al cărui membru este încă.Cu privire la alegerile locale și parlamentare, Stroe Felix a precizat că personal nu va candida pentru nicio funcție, în schimb va susține fiecare candidat și consideră că PSD va câștiga alegerile din acest an.