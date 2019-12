Femeia care a anuntat moartea lui Cornel Gales, previziune teribila! Maria Ghiorghiu: ”Atac in TVR”!

Maria Ghiorghiu, prezicatoarea care a anuntat moartea lui Cornel Gales cu o saptamana inainte, a avut o noua premonitie sumbra.

Prezicatoarea Maria Ghorghiu sustine ca in curand ar putea avea loc un atac asupra sediului Televiziunii Romane. Femeia spune ca a auzit o voce care i-a transmis ca televiziunea va fi atacata, fara a preciza daca e vorba despre ce gen de atac e vorba.

”Dragii mei,

In aceasta dimineata aud un glas care spune ceva despre ce (posibil) se va intampla in TVR. Nu am reusit ca sa inteleg si primele cuvinte, dar pe acestea le-am inteles foarte bine. Glasul incepuse sa spuna ceva, (cred ca am pierdut vreo 3-4 cuvinte) apoi aud clar asa: "(cuvinte neintelese) apoi: A atacului in TVR." Prieteni dragi, am tinut neaparat sa scriu si acest mesaj, chiar daca nu am inteles primele cuvinte. Este foarte bine de stiut, deoarece, numai asa se poate preveni vreun posibil atac in TVR. Sunt sigura ca si acolo exista paza solida, asadar, toata lumea va fi bine pazita indiferent in ce judet s-ar afla.

Eu, dragii mei, mi-am facut datoria de suflet si am publicat Mesajul asa precum l-am auzit, ca sa putem preveni un eventual atac in TVR! Sa ne rugam Bunului Dumnezeu si Maicutei Domnului, ca sa apere atat oamenii care lucreaza in TVR, cat si pe noi deopotriva. Sa ne rugam ca s-avem pace si liniste in Romania, dar si in lume.

Sa multumim Domnului si Maicii Domnului, pentru toate cate ne-a daruit si ne daruieste in fiecare clipa a vietii noastre si sa ne iubim Aproapele ca pe noi insine! Cu dragoste, Maria”, a scris prezicatoarea pe blogul ei personal.

