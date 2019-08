Femeia care a reclamat ca a fost violata de Gheorghe Dinca: „M-a tras de par, m-a pus in pat, apoi...''

femeie violata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie in varsta de 49 de ani din localitatea olteana Brancoveni, situata in apropierea orasului Caracal, a depus ieri, plangere la Politie reclamand ca a fost violata de Gheorghe Dinca. Dinca a violat o femeie. Potrivit plangerii depuse la Politie, femeia sustine ca a fost violata la locuinta lui Gheorghe Dinca undeva in perioada aprilie-mai, cand a fost chemata de presupusul criminal de la Caracal pentru a-l ajuta la muncile gospodaresti. Marinela B. a aparut in cursul dupa-amiezii de marti, 13 august, la Romania TV, unde a dat detalii despre agresiunile sexuale pe care le reclama. „M-a luat de acasa si mi-a zis ca are de sapat niste porumbi, in gradina. La ora 12.00 s-a sculat, ca era beat, ...