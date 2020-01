Femeia care a sunat la 112 și a reclamat MOARTEA Cristinei Țopescu vine cu explicații HALUCINANTE: de ce a fost gasita atat de tarziu!

Un mesaj a fost publicat, luni, pe pagina oficială a Cristinei Țopescu, de o persoană care susține că este prietena ei și administratorul contului de Facebook, ea susținând că jurnalista avea „obiceiul de a schimbă planurile în ultima secundă și să nu sune”, subliniind că aceasta nu s-a sinucis, conform Mediafax.

Citește și: SECRETIZAREA salariilor din MAI si MApN, impusă pe ASCUNS de PNL, a EȘUAT cu stil: lista beneficiarilor din IPJ Timiș .

„Numele meu este Diana Maria. Administrez pagina creată de mine pentru Cristina Țopescu, în urmă cu câțiva ani. Cristina care îmi este prietenă și vecină. Eu am sunat la 112. Dragi colegi de breaslă, vă rog să aveți decența de a avea răbdare și de a fi jurnaliști adevărați, nu hiene! În cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie, vă voi da informațiile reale despre ultimii patru ani din viață Cristinei și despre cum am ajuns să sun la numărul de urgență. Nu vă așteptați la picanterii și mizerii!”, începe mesajul publicat, luni dimineța, pe pagina de Facebook oficială a jurnalistei Cristina Țopescu.

Prin acest mesaj, prietena jurnalistei încearcă să clarifice de ce nu a sesizat nimeni că ea lipsea de aproximativ trei săptămâni.

„Cris avea obiceiul de a schimbă planurile în ultima secundă și să nu sune. Avea mai multe invitații, nu știa unde va merge de Crăciun și Revelion. În plus, așa era Cristina. Câteva zile, cât au avut telefoanele baterie, suna în gol. Și s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn și două săptămâni, apoi să sune și să povestim. Astăzi am intrat în panică pentru că toate erau închise, ori un telefon care să nu meargă era pentru ea o dramă. Așa e Cris. (...) Am refuzat să furnizez informații hienelor când m-am dus să îi pun o lumânare, pentru că nimeni nu s-a gândit să îi ducă Lumină! Nu voi apărea în public, nu voi face bani de pe urma Cristinei! (...) Și nu credeți prostiile de la tv! Cris nu s-a sinucis. A trecut Sus alături de cățeii ei, așa cum voia să se întâmple când îi va veni ceasul”, conchide sursa citată.

Surse apropiate anchetei în cazul morții Cristinei Țopescu au afirmat, pentru MEDIAFAX, că jurnalista a fost găsită în pat, învelită cu plapuma, fără a avea urme de violență, fiind puțin probabil ca aceasta să se fi sinucis, medicii legiști urmând să stabilească cauza exactă a decesului.

Potrivit surselor citate, anchetatorii iau în calcul toate pistele, fiind deschis un dosar de maorte suspectă în cazul jurnalistei. Cu toate acestea, oamenii legii sosiți la fața locului nu ar fi găsit indicii că jurnalista s-ar fi sinucis.

În prezent, dosarul morții Cristinei Țopescu este investigat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Reprezentanții unității de parchet au afirmat, pentru MEDIAFAX, că în cursul zilei de luni se va trimite ordonanța procurorilor către INML pentru a se face expertiza medico-legală.

Jurnalista Cristina Țopescu a murit, ea fiind găsită duminică seară de polițiști în casa sa din orașul Otopeni.

Cristina Țopescu s-a născut la Oradea, în 1960 (avea 59 de ani). A fost fiica lui Cristian Țopescu, celebru comentator sportiv. A intrat în lumea televiziunii în perioada 1870-1979, când a apărut în emisiuni pentru copii. A absolvit facultatea de Limbi Străine din București.

Cunoscută ca prezentatoare de televiziune, în 2013 a devenit membră a PSD, în acel moment a încetat colaborarea cu televiziunea Prima Tv pentru care prezenta ”Focus”, principala emisiune de știri a televiziunii.

Din 2013 a fost la Antena 3, însă a anunțat că se retrage de la postul de televiziune în 2017, invocând motive personale.

În 1989, jurnalista a încercat să fugă din România și a fost arestată primind trei luni de închisoare. A fost eliberată din arest pe 19 decembrie 1989.