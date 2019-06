Femeia care il acuza pe Neymar de viol vine cu noi dezvaluiri

Neymar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presupusul viol in care ar fi implicat Neymar se transforma din ce in ce mai mult intr-o certitudine. TV Record a publicat o serie de mesaje, dintre Najila Trindade, presupusa victima, si avocatul acesteia, in care femeia il acuza pe fotbalist de urmatoarele. ”E dependent de droguri. Trebuie sa fie internat sau inchis”, ii spunea aceasta avocatului, pe WhatsApp. Din cate se pare, exista si fotografii cu presupusul act de viol. Din precizarile lui Trindade, acestea ar fi fost facute chiar de Neymar, imediat dupa eveniment. ”Nu au existat martori, dar chiar el a facut poza in care se vedea ce mi-a facut. Probabil sa se laude in fata prietenilor. A fost totul foarte rapid”, suna o parte din ...