Femeia din Galați care si-a strangulat copilul de opt luni, retinuta

Femeia de 35 ani, aflată în depresie post-partum, suspectată că şi-a strangulat, sâmbătă, copilul de opt luni, care a murit în spital, a fost reţinută duminică.

"Gălăţeanca în vârstă de 35 de ani care, pe fondul unei depresii acute, şi-a ştrangulat bebeluşul de opt luni, iar acesta apoi a decedat, a fost reţinută 24 de ore, în această seară (duminică seara n.r.). Decizia reţinerii a fost luată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi. Femeia reţinută este acuzată de comiterea faptei de omor asupra unui membru al familiei", au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi.Bebeluşul de opt luni strangulat, sâmbătă, de mama aflată în depresie post-partum, care ulterior a încercat să se sinucidă tăindu-şi venele, a murit duminică, la Spitalul de Copii din Galaţi, unde fusese adus în stare gravă.Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi, fapta mamei a fost încadrată, după decesul minorului, la omor.Mama, de 35 de ani şi copilul de opt luni au fost găsiţi, în stare gravă, de tată, un bărbat de 40 ani, după ce se întorsese de la cumpărături. Femeia era într-o baltă de sânge, iar copilul în stare de inconştienţă. A sunat la 112 şi la faţa locului a sosit un echipaj SMURD."Am găsit un copil de opt luni, în stop cardiorespirator, cianozat intens, cineva a spus că este posibil să fie de aproximativ o jumătate de oră, după manevrele de resuscitare am reuşit să obţinem puls, deci are activitate cardiacă, şi acum îl ducem la Spitalul de Pediatrie. Mama merge la Spitalul Judeţean, iar apoi la Spitalul de Psihiatrie pentru că are o depresie post-partum acută. De obicei, la copii mici şi nou-născuţi, stopul cardiorespirator se produce prin asfixie mecanică. Mama avea venele tăiate, era şocată şi nu a putut să vorbească", a declarat, sâmbătă, dr. Cătălin Ţimpău, medic UPU-SMURD Galaţi.