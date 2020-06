Femeia pe care Viorica Dancila a dat-o afara rupe tacerea: 'Iși amintește de vacanțele la mare, la munte, cand juca ping-pong cu domnul presedinte?'

Anca Alexandrescu a fost, pentru o perioadă de timp, consiliera personală a Vioricăi Dăncilă, când a fost numită premier al României de către Klaus Iohannis. Alexandrescu era omul de încredere al lui Liviu Dragnea, dar Dăncilă, după câteva luni, a decis să o dea afară, din cauză că îi raporta tot ce făcea premierul celui care conducea, la acea vreme, PSD.

Alexandrescu a decis să facă o serie de dezvăluiri, după ce Dăncilă a declarat, în urmă cu câteva zile, că a fost supusă la presiuni din partea lui Dragnea pentru da o OUG pentru amnistie și grațiere, care l-ar fi salvat de pușcărie.

”(...) Ba chiar ce au negociat ei insisi la Bruxelles cu Timmermans (n.r. Viorica Dăncilă și Tudorel Toader). Viorica isi aminteste acum o intalnire unde ea mai mult a tacut (ne explica acum plina de intelepciune) si in care s-a cerut insistent OUG privind “amnistia si gratierea”… In mai 2019 spune ca: “Nu a fost o impunere în a da aministia şi graţierea. S-a discutat, iar eu vă spun un lucru, eu nu am avut niciodată pe masa guvernului un document referitor la amnistie şi graţiere, lucru pe care poate să-l confirme şi ministrul Justiţiei de atunci Tudorel Toader”. Haha. Pai cum asa? S-a cerut insistent dar nu a fost o impunere.Vai, vai!

Dar Viorica oare ce isi mai aminteste? Hai ca e interesant! Cum s-a dus la Timmermans si i-a explicat ca trebuie dat OUG de armonizare a deciziilor CCR? Ah, asta nu? Cum s-a vazut cu ambasadorul SUA la UE sa ii explice nedreptatile din justitie? Nu-si aminteste? Sunt sigura ca Ana Birchall le poate aminti si Vioricai si lui Tudorel muuulte! Sau poate isi aminteste de vacantele la mare, la munte, cand juca ping pong cu domnul presedinte! Ah, nu-si mai aminteste! Dar poate despre Legea apelor minerale? Sau Legea minelor? Nu? Sunt sigura insa ca unii isi amintesc. Si sunt la fel de sigura ca atunci cand lui Liviu Dragnea i se va aproba sa vorbeasca cu presa, va confirma tot ce am spus mai sus. Unii au memoria scurta, sau selectiva…sau mult tupeu si cu siguranta nu au caracter!”, scrie Anca Alexandrescu pe realitateadinpsd.net.

