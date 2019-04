Femeia statea in cada, cand cainele ei a muscat-o de mana

Istoria cainelui Patch a facut o mare galagie in mass-media, dupa ce si-a salvat familia de la incendiu. Patch face parte din familia lui Nola si Richard Devis impreuna cu copii lor Andrew si Clara. L-au adus in casa pe cand era un puiut. In timp a crescut atat de mare, incat in casa nu mai era suficient loc si pentru el.

Din aceasta cauza parintii se gandeau sa-i gaseasca o alta familie, cu toate ca Andrew si Clara nu erau de acord. Fiind sub presiunea copiilor, maturii au amanat decizia finala. Dar ei nici nu isi dadeau seama cat de mult le-ar fi influentat viata acea decizie.

Intr-o seara Nola statea in cada, in acel loc unde Patch nu intra datorita fricii fata de apa. Femeia fiind singura acasa, a decis sa se relaxeze si a dat drumul radioului. Dintr-o data cainele a intrat peste ea, a apucat-o de mana si a inceput sa o traga afara din baie. Nola a inteles ca Patch este deranjat de ceva, astfel si-a pus halatul si a deschis usa. In acel moment flacarile au cuprins deja toata casa si se indreptau spre baie.

Cainele si-a dus proprietara prin foc. “El a mers in fata mea si tot se intorcea pentru a se asigura ca il urmez”. Si au iesit in curte din casa inflacarata.

Nola a observat cum masina lor statea foarte aproape de flacari si instinctiv a vrut sa intre in casa dupa chei, ca sa dea mai departe de flacari automobilul. Insa Patch nu i-a permis sa se apropie de casa. S-a pus in fata ei si a inceput sa latre amenintator.

In cateva momente in casa a avut loc o explozie. Nola nici nu putea sa-si imagineze ce s-ar fi intamplat cu ea, daca nu era Patch ca sa o salveze. In acelasi an cainele a primit o medalie pentru curaj.

La scurt timp dupa eveniment familia Devis a fost capabila sa-si cumpere o casa mai mare, unde era loc suficient si pentru eroul lor.

