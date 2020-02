Femeie din Australia, la un pas de moarte dupa ce a spus ca vrea sa divorteze. Sotul a vrut sa o omoare in somn, cu un gaz toxic

Mama a trei copii, Pepita Ridgeway a marturisit ca sotul ei a vrut sa omoare in somn, dupa ce l-a anuntat ca vrea sa divorteze.

Barbatul din Queensland si-a iesit din minti si a pompat azot in rulota in care nevasta lui se refugiase in urma unui scandal urias. Sotul violent a fost condamnat la inchisoare.

Femeia de 51 de ani a povestit ca viata ei s-a transformat intr-un cosmar dupa o cearta pe care a avut-o cu sotul ei intr-un hotel. „Eram cazati intr-un hotel.

El a rabufnit dupa ce l-am intrebat de ce nu mi-a adus si mie micul dejun. «Te omor», a strigat la mine. Cu ochii in lacrimi, am plecat din camera si m-am intalnit cu doi prieteni in holul hotelului”, a povestit australianca, conform The Sun.

Dupa ce s-a intors acasa, Pepita a spus ca sotul ei i-a cerut sa semneze mai multe documente pentru a modifica testamentul in asa fel incat el sa detina toate proprietatile familiei in cazul decesului ei. Femeia a povestit ca acela a fost momentul in care relatia cu sotul ei, Robert, s-a schimbat radical.

„Intr-o seara, ne-am certat, iar el m-a apucat de umeri. Tremurand, am fugit intr-o alta camera (…) In acea noapte, am apelat la o linie pentru sprijinirea victimelor violentei in familie si mi s-a recomandat sa iau legatura imediat cu un avocat pentru a divorta”, a spus Pepita.

„Pentru nu am putut sta in acelasi pat cu el, am dormit intr-o rulota mea vintage din 1967, parcata in fata casei, unde m-am simtit in siguranta. Dupa doua saptamani, i-am scris un e-mail scurt lui Robert. «Vreau sa divortam.»”

Femeia a povestit ca sotul a rugat-o sa-i mai acorde inca o sansa si chiar au urmat impreuna mai multe sedinte de consiliere de cuplu. Cu toate acestea, si-a dat seama ca nu-si mai poate salva casnicia si a apelat la un avocat pentru a divorta.

Intr-o seara, Pepita a auzit un zgomot bizar in timp ce incerca sa adoarma in rulota.

„Am crezut ca sunt soareci care rod cablurile electrice. Dupa ce m-am dat jos din pat, m-am dus sa verific rulota, iar in spatele acesteia am observat un furtun amplasat pe unul dintre geamuri. (…) Acesta fusese lipit cu banda adeziva aproape de perna mea. Si mai ciudat, am gasit un pulover care fusese indesat in ventilator pentru a nu mai evacua aerul. Am mers in garaj, iar furtunul era conectat la un rezervor cu gaz. Dumnezeule! Hotul meu incearca sa ma omoare”

Femeia a fugit sa ceara ajutorul fratelui ei care locuieste la mica distanta de ea.

„Trebuie sa ma ajuti! Robert incearca sa ma omoare! Eram speriata si nu-mi gaseam cuvintele. «E cumva un cosmar?», m-a intrebat fratele. «Nu», i-am spus plangand”

Extrem de speriata, femeia a cerut ajutorul Politiei. Mai apoi, cu ajutorul fratelui, le-a aratat anchetatorilor, furtul din rulota si rezervorul cu gaz.

Sotul femeii, suspectat de comiterea faptei, a arestat pentru tentativa de omor. Mai mult, anchetatorii australieni sustin barbatul chiar cautase pe internet „cum faci sa para ca sotia ta a avut un atac cerebral”

Robert Ridgeway a fost condamnat la 10 ani de inchisoare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.