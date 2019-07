Femeie gasita moarta intr-un rau. A plecat sa isi viziteze rudele si nu s-a mai intors acasa

politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie din Braila, in varsta de 42 ani, a mers sa-si viziteze rudele din Judetul Vrancea, dar nu s-a mai intors acasa. Adelina Smeu a fost gasita decedata in raul Ramna, pe raza comunei Rastoaca. Anchetatorii au suspectat initial ca femeia ar fi fost omorata. CUTREMUR intr-o familie buna din Iasi! Ieri, politistii au intrat in panica dupa apelul la 112! Doua adolescente au disparut la cateva ore distanta! Se repeta cazul "Caracal"? Adelina Smeu, data disparuta de sotul ei in data de 24 iulie 2019, a fost gasita pe 29 iulie inecata in raul Ramna, un curs de apa cu adancimea de nici o jumatate de metru. La fata locului au ajuns echipaje de la politie, Ambulanta, pompieri, dar nu s-a putu face nimic ...