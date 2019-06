Femeie, lovita de o masina, in judetul Iasi. A decedat la spital

accident 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, o femeie in varsta de 47 de ani, a fost lovita de o masina, in localitatea ieseana Vladeni. La fata locului, s-a deplasat un echipaj SMURD. Femeia a fost trabnsportata la UPU al Spitalului "Sf. Spiridon" inconstienta, politraumatizata, in soc traumatic. La Unitatea de Primiri Urgente, starea de sanatate a femeii a avut o evolutie nefavorabile, in ciuda tratamentului si a resuscitarii, medicii fiind nevoiti sa constate decesul. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. femeie vladeni echipaj smurd ...