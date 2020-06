Femeie, retinuta pentru trafic de minori. Victima, o fata de 14 ani

În cursul zilei de astăzi, inculpata urmează să fie prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

La data de 24.06.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatei M. C., în vârstă de 28 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.În fapt,s-a retinut că în perioada 27.07.-05.08.2019, inculpata M. C., profitând de starea de vădită vulnerabilitate în care se afla o persoană vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, după ce anterior a fost recrutată de către coinculpatul I. C., a primit-o şi a obligat-o să practice prostituția în cel puțin două locații din municipiul București, situate pe B-dul. Dacia și Calea Victoriei.În fapt s-a reţinut că minora a fost preluată de la inculpatul I. C. de către inculpata M. C. , care a initiat-o în prostitutie, a fotografiat-o in ipostaze provocatoare din care sa rezulte că este dispusă la prestarea serviciilor sexuale, fotografii pe care ulterior le-a postat pe site-uri publice, a inchiriat locatiile in regim hotelier in care s-a prostituat şi a incasat banii rezultati in urma serviciilor sexuale ale minorei.De asemenea, minora exploatată de catre inculpata M. C. a fost abuzată din punct de vedere sexual şi violată de către inculpatul I. C. chiar in locatia inchiriată de către inculpată aceeaşi locaţie fiind folosită şi pentru producerea de materiale pornografice cu minori.În cursul zilei de astăzi, inculpata urmează să fie prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București - Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice.Se face precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.