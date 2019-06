Femeie spulberata in plin centrul Clujului, totul sub ochii trecatorilor. FOTO/VIDEO

Accident Teatru Cluj

Un grav accident de circulatie, soldat cu ranirea unei femei, a avut loc in urma cu putin timp in centrul Clujului, in Piata Avram Iancu, in fata Teatrului National. O femeie a fost grav ranita dupa ce, aparent, a trecut prin loc nepermis strada, fiind spulberata de catre conducatoarea unei masini.

La fata locului s-au deplasat de urgenta echipaje ale politiei si de ambulanta, traficul fiind ingreunat.

Vom reveni cu detalii

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.