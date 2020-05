Femeile creștine au o fidelitate aparte fața de Hristos, spune Mitropolitul Andrei

„Femeile creștine au o fidelitate aparte față de Hristos, o fidelitate care trece dincolo de mormânt. Femeile creștine au o inimă tandră și iubitoare”, a spus Mitropolitul Andrei în Duminica Mironosiţelor, potrivit basilica.ro.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

În omilia sa, Părintele Mitropolit a prezentat virtuțile femeii creștine.

„Femeia creștină este credincioasă, legată sentimental de cele sfinte, mărturisitoare și iubitoare de Hristos”, potrivit Înaltpreasfinţiei Sale care adaugă: „virtuțile femeii creștine ne fascinează”.

Cu prilejul sărbătorii, Mitropolitul a prezentat un pasaj din volumul „Îndemn la simplitate” al lui Ernest Bernea care pune în valoare calitatea iubitoare a femeii.

Citește și: Victor Ciutacu, reacție la vestea că Sorina Matei și Andrei Bădin au fost dați afară de la B1 TV: O vomă slugarnică!

„Cine n-a văzut o femeie creștină aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine n-a văzut-o mângâind un cap de copil sau sărutând un sărac? Femeia e mult mai înțelegătoare decât bărbatul față de tot ceea ce înseamnă viață. Ea iubește florile, iubește păsările și animalele, iubește oamenii, iubește toată zidirea lui Dumnezeu. O femeie inteligentă și blândă vine ca o lumină tămăduitoare peste rănile unui suflet încercat”.

„Femeia creștină însuflețește totul, învăluie lucrurile cu cântec și caută fără încetare firele ascunse ale țesăturii vieții. Secretul său aici stă: în legătura permanentă cu izvoarele vieții. Ființă încă netulburată de erorile intelectualismului, ea are mai adânc simțul just al fiecărei situații sau lucru, are mai sigură intuiția lucrurilor neschimbătoare. Cum altfel s-ar explica plinătatea și focul rugăciunilor sale?”.