Femeile sunt innebunite de fructele care se gasesc pe plantatia acestui iesean! Cred ca vor fi vesnic tinere si frumoase daca le consuma des - FOTO

• Acest iesean este singurul din judet care are o astfel de plantatie • A facut o mica investitie care s-a amortizat in scurt timp • A decis sa se intoarca pe taramurile natale dupa ce a muncit in strainatate • "Cand m-am intors in tara am cautat, m-am informat si nu stiam ce sa cultiv sau sa plantez. Initial am vrut sa pun pomi fructiferi", spune fermierul Tot mai multi tineri din Iasi revin pe meleagurile natale dupa ce au muncit cativa ani in strainatate. Acestia sunt atrasi de "glasul pamantului" si cu multa sarguinta si rabdare construiesc agricultura biologica si trainicia satului romanesc. Dupa ce economisesc niste sume de bani, cauta idei de afaceri c ...