Feng shui pentru armonia casei tale: Ce trebuie sa stii despre bambus. Reguli de ingrijire

Feng shui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bambusul este unul dintre cele mai populare remedii feng shui pe care le poti folosi pentru casa si birou. Il gasesti peste tot, la orice florarie sau magazine de specialitate Insa de foarte multe ori se fac erori in aranjarea lui astfel incat sa nu beneficiezi la maximum de influenta lui. Daca tot ti-ai achizitionat o astfel de planta, ai grija de ea. Desi bambusul este o planta destul de toleranta, indiferent de mediu, totusi, are nevoie de atentie si de iubire. Atinge planta, vorbeste cu ea, arata-i dragostea ta. Ea iti va oferi in schimb vitalitate si putere. De ce este considerat bambusul un element de noroc in feng shui? Bambusul este in sine o planta formidabila, care aduce pace si energie pozitiv ...