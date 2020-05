Silviu Gurlui, conf. univ. dr. la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a afirmat, duminică, că a recuperat mai multe fragmente dintr-un meteorit, după ce la 40 de km sud de municipiul Iaşi s-a resimţit un zgomot puternic, specific unei explozii mari, în urma căruia casele şi clădirile au vibrat, […] The post Fenomen neobișnuit la Iași. Fragmente dintr-un meteorit, recuperate din curtea unui localnic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.