Fenomenele meteo extreme fac victime. Un barbat a murit in Dambovita

Canicula din ultimele zile a dat forta devastatoare furtunilor care au lovit jumatate de tara! In Bacau, acoperisul unui mall distrus de ploaie s-a prabusit langa oameni. Vijeliile au luat acoperisuri pe sus si au distrus masini, iar pentru Tulcea, meteorologii au emis cod rosu de ploaie si vant. Diferentele de temperatura au fost adevarate socuri termice pentru oameni. In Dambovita, un padurar a murit in timp ce aduna lemne, din cauza caldurii. Sunt imagini cu momentul socant in care tavanul unui mall din Bacau, distrus de o ploaie torentiala, se prabuseste in fata oamenilor. Ca prin miracol, reusesc sa se salveze la timp. Afara, vijelia de cod portocaliu se dezlantuie. In cateva minute, furtuna doboara copa ...