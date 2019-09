Fenomenele meteo extreme ingrozesc turistii si localnicii in Eforie Sud. O furtuna de nisip a surprins pe toata lumea

Furtuna nisip Eforie Sud google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Turistii care se aflau pe plaja de la Eforie Sud au fost surprinsi, miercuri, de o puternica furtuna de nisip care s-a iscat din senin. Vantul puternic a provocat un nor urias de nisip, care a acoperit plaja si a redus vizibilitatea spre zero. Salvamarii au intrat in alerta si au incercat sa tina situatia sub control. Statiunea care a ajuns ”rusinea” litoralului. Ce a gasit aici un strain: ”Nu ma mai intorc” Vantul puternic a adus nisipul de pe plaja direct pe carosabil, pe pista de biciclete si pe trotuar, unde s-au format munti de nisip. O furtuna la fel de puternica a avut loc anul trecut, cand statiunea Eford Nord a fost inghitita de nisip. Dunele au avut aproape ...