Fenomenul bizar din Alaska. Somonul a devenit din ce in ce mai mic

Un fenomen atipic are loc in Alaska, unde s-a descoperit ca somonii devin din ce in ce mai mici. Se pare ca motivul ar fi ca pestii petrec mai putini ani in mare. Concluzia apartine unor cercetatori de la Universitatea din California si de la Universitatea Alaska Fairbanks, care au constatat ca dimensiunea acestor somoni a scazut dramatic in ultimii 60 de ani.