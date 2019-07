Fenomenul Volodimir Zelenski continua in Ucraina: 75% dintre deputatii care vor fi alesi duminica ar putea sa fie "novici"

La trei luni dupa triumful sau in scrutinul prezidential in Ucraina, fostul actor de comedie Volodimir Zelenski se pregateste sa reproduca acest succes duminica in alegerile parlamentare anticipate, la care partidul sau - "Slujitorul poporului" - este principalul favorit, promitand "sa curete tara de coruptie", comenteaza France Presse.