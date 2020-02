Fermierii chinezi au inceput sa-și eutanasieze pasarile din cauza noului coronavirus

Unele ferme avicole din provincia chineză Hubei, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, vor trebui să eutanasieze puii, deoarece noile reglementări emise pentru a ţine sub control boala au paralizat transportul furajelor şi al animalelor vii spre abatoare, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Din cauza lipsei furajelor, fermierii reduc cantitatea de hrană, în timp ce alţii eutanasiază păsările, a declarat, pentru Reuters, un oficial de la Asociaţia fermelor avicole din Hubei, sub protecţia anonimatului."Atât de mulţi pui au fost eutanasiaţi!", a afirmat oficialul, fără a preciza numărul lor.

Săptămâna trecută, Asociaţia a cerut Guvernului să permită furnizarea furajelor.



În filmuleţe video care circulă pe reţelele de socializare din China apar fermieri care îşi îngroapă păsările de curte, dar şi ouăle.



China a produs anul trecut 22 milioane de tone de carne de pasăre, în creştere cu 12% faţă de 2018, pe fondul reducerii efectivelor de porcine, din cauza pestei porcine africane.



În Hubei sunt sacrificate anual aproximativ 500 de milioane de păsări, iar provincia este un important producător de ouă.



Conform analiştilor, şi alte provincii chineze sunt afectate. Multe abatoare lucrează cu o capacitate redusă din cauza lipsei forţei de muncă, a apreciat Pan Chenjun, analist la Rabobank.



Un procesator important de carne de pasăre, New Hope Liuhe Co Ltd, a anunţat marţi că operaţiunile sale sunt afectate de revenirea cu întârziere a angajaţilor în fabricile sale.