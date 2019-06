Fernando Torres si-a anuntat retragerea din activitatea competitionala la varsta de 35 de ani

fernando torres google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul spaniol Fernando Torres si-a anuntat, pe retelele de socializare, retragerea din activitatea de fotbalist, la varsta de 32 de ani, informeaza marca.com. "Am ceva foarte important de anuntat. Dupa 18 ani emotionanti, a venit momentul sa pun capat carierei mele", a spus Torres, care a precizat ca va oferi mai multe detalii intr-o conferinta de presa organizata, duminica, la Tokyo. Pret prohibitiv pentru Neymar. Vezi cat cere PSG pentru vedeta braziliana Torres si-a inceput cariera fotbalistica la Atletico Madrid. El a mai evoluat la Liverpool, Chelsea, AC Milan si, din vara trecuta, la Sagan Tosu, in Japonia. In palmaresul sau figureaza Liga Campionilor si Cupa Angliei, ambele cu Ch ...